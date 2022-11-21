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unicef.org Сегодня, 17:32
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Сегодня, 17:32
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Фото: unicef.org

Мальчик-богатырь родился в Атырау

В перинатальном центре Атырауской области появился на свет ребёнок весом 5,7 килограмма и ростом 64 сантиметра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Мать и сын чувствуют себя хорошо. Малыш – четвёртый в семье. В связи с крупным весом плода медики решили сделать кесарево сечение. В этом году это самый крупный в регионе новорождённый.

"Согласно стандартам в медицине, новорожденный считается крупным, если он весит более четырёх килограммов и гигантским, если вес превышает пять килограммов", - проинформировали в управлении здравоохранения Атырауской области.

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#Атырау #новорожденный
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:32
310
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