Мальчик-богатырь родился в Атырау

Фото: unicef.org

В перинатальном центре Атырауской области появился на свет ребёнок весом 5,7 килограмма и ростом 64 сантиметра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Мать и сын чувствуют себя хорошо. Малыш – четвёртый в семье. В связи с крупным весом плода медики решили сделать кесарево сечение. В этом году это самый крупный в регионе новорождённый.

"Согласно стандартам в медицине, новорожденный считается крупным, если он весит более четырёх килограммов и гигантским, если вес превышает пять килограммов", - проинформировали в управлении здравоохранения Атырауской области.