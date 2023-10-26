Макрон посетит Казахстан 1 ноября

1 ноября 2023 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Планируется, что Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Астану с официальным визитом 2 ноября. В ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

3 ноября в столице Казахстана пройдёт юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в котором примут участие лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.