Макрон написал в соцсетях о Казахстане
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После официального визита в Астану Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал несколько постов в соцсетях о поездке в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Макрон написал пост на казахском языке в соцсети X (Twitter).
Ірі державалар үстемдікке қайта ұмтылған, ал кейбірінен болжауға болмайтын әрекет күткен әлемде жаңа перспективаларды ортақ етуге және бірге құруға болатын серіктестер мен достарға сене алу өте бағалы.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2023
Қазақстан мен Франция солардың қатарына кіреді. pic.twitter.com/09NoSlSjZX
Данный пост также был опубликован на французском языке в соцсети Instagram.
"В мире, где великие державы стремятся вновь стать гегемонами, а другие страны становятся непредсказуемыми, хорошо знать, что можно рассчитывать на своих партнеров и друзей, с которыми можно разделять и выстраивать новые перспективы", – написал Эмманюэль Макрон в Instagram.
Казахстан и Франция – в числе именно таких стран, подчеркнул Макрон.
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Также в Instagram президент Франции написал о том, что по итогам визита в Астану между странами было достигнуто не мало договоренностей.
Он также упомянул о встрече с казахстанской молодёжью, которая по его словам, воплощает дружбу между Казахстаном и Францией.
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