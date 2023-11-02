  • 3 Ноября, 05:41
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Макрон написал в соцсетях о Казахстане

Вчера, 11:58
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https://twitter.com/EmmanuelMacron Вчера, 11:58
Вчера, 11:58
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Фото: https://twitter.com/EmmanuelMacron

После официального визита в Астану Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал несколько постов в соцсетях о поездке в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Макрон написал пост на казахском языке в соцсети X (Twitter).

Данный пост также был опубликован на французском языке в соцсети Instagram.

"В мире, где великие державы стремятся вновь стать гегемонами, а другие страны становятся непредсказуемыми, хорошо знать, что можно рассчитывать на своих партнеров и друзей, с которыми можно разделять и выстраивать новые перспективы", – написал Эмманюэль Макрон в Instagram.

Казахстан и Франция – в числе именно таких стран, подчеркнул Макрон.

 
 
 
 
 
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Публикация от Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Также в Instagram президент Франции написал о том, что по итогам визита в Астану между странами было достигнуто не мало договоренностей.

Он также упомянул о встрече с казахстанской молодёжью, которая по его словам, воплощает дружбу между Казахстаном и Францией.

 
 
 
 
 
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Публикация от Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

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