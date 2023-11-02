Макрон написал в соцсетях о Казахстане

После официального визита в Астану Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал несколько постов в соцсетях о поездке в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Макрон написал пост на казахском языке в соцсети X (Twitter).

Ірі державалар үстемдікке қайта ұмтылған, ал кейбірінен болжауға болмайтын әрекет күткен әлемде жаңа перспективаларды ортақ етуге және бірге құруға болатын серіктестер мен достарға сене алу өте бағалы.



Қазақстан мен Франция солардың қатарына кіреді. pic.twitter.com/09NoSlSjZX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2023

Данный пост также был опубликован на французском языке в соцсети Instagram.

"В мире, где великие державы стремятся вновь стать гегемонами, а другие страны становятся непредсказуемыми, хорошо знать, что можно рассчитывать на своих партнеров и друзей, с которыми можно разделять и выстраивать новые перспективы", – написал Эмманюэль Макрон в Instagram.

Казахстан и Франция – в числе именно таких стран, подчеркнул Макрон.

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Также в Instagram президент Франции написал о том, что по итогам визита в Астану между странами было достигнуто не мало договоренностей.

Он также упомянул о встрече с казахстанской молодёжью, которая по его словам, воплощает дружбу между Казахстаном и Францией.