Лже-подполковника задержали павлодарские полицейские за серию краж

Жителя Восточно-Казахстанской области задержали павлодарские полицейские в Алматы по подозрению в совершении серии краж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Наша жизнь".

Сообщается, что 33-летнего ранее судимого за кражу жителя ВКО подозревают в том, что он обокрал нескольких павлодарцев.

Сначала мужчина обманул 63-летнюю пенсионерку, которая сдавала комнату.

"Он пояснил, что приехал в Павлодар на учёбу и ему нужно срочно снять жильё. Никаких сомнений парень у женщины не вызвал, поскольку был в форме подполковника полиции. Для убедительности даже показал служебное удостоверение. Ровно через 20 дней парень съехал, прихватив норковую шубу хозяйки стоимостью 700 тысяч тенге", — рассказали в полиции.

Также лже-подполковник похитил 50 тысяч тенге у 20-летнего павлодарца.

По обоим фактам начато досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража". Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Полицейскую форму и фальшивое удостоверение у него изъяли.

Стражи порядка проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Павлодарской области.