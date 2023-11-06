Лже-подполковника задержали павлодарские полицейские за серию краж
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Жителя Восточно-Казахстанской области задержали павлодарские полицейские в Алматы по подозрению в совершении серии краж, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Наша жизнь".
Сообщается, что 33-летнего ранее судимого за кражу жителя ВКО подозревают в том, что он обокрал нескольких павлодарцев.
Сначала мужчина обманул 63-летнюю пенсионерку, которая сдавала комнату.
"Он пояснил, что приехал в Павлодар на учёбу и ему нужно срочно снять жильё. Никаких сомнений парень у женщины не вызвал, поскольку был в форме подполковника полиции. Для убедительности даже показал служебное удостоверение. Ровно через 20 дней парень съехал, прихватив норковую шубу хозяйки стоимостью 700 тысяч тенге", — рассказали в полиции.
Также лже-подполковник похитил 50 тысяч тенге у 20-летнего павлодарца.
По обоим фактам начато досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража". Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
Полицейскую форму и фальшивое удостоверение у него изъяли.
Стражи порядка проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Павлодарской области.
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