Linde готова к реализации инновационных решений на нефтехимических производствах Казахстана

Глава государства приветствовал подписание меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между АО "НК "КазМунайГаз" и Linde GmbH, который предусматривает реализацию нефтегазохимических проектов в нашей стране.

В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями Linde на базе собственной технологии осуществляет разработку расширенного базового проектирования для установок крекинга этана и разделения воздуха (азот, технический воздух), применяемых в производстве полиэтилена.

Президенту также рассказали о заинтересованности компании выступить соинвестором в проекте по производству карбамида мощностью 1,3 миллиона тонн в год.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное производство имеет большое значение не только для развития нефтехимической промышленности, но и для сельского хозяйства, особенно при выращивании риса и зерновых культур.

Оливер Пфанн подчеркнул перспективность регионального рынка и отметил готовность компании Linde к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству в реализации инновационных и устойчивых решений на нефтехимических и газохимических производствах Казахстана.

Linde GmbH - ведущая мировая компания в области машиностроения, а также проектирования и производства промышленных газов. Годовой оборот компании в 2022 году составил 33,36 миллиарда евро. В компании по всему миру работают более 60 тысяч сотрудников.