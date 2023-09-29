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Linde готова к реализации инновационных решений на нефтехимических производствах Казахстана

Сегодня, 18:18
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akorda.kz Сегодня, 18:18
Сегодня, 18:18
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента компании Linde GmbH по Ближнему Востоку, Европе и Африке Оливера Пфанна. На встрече обсудили вопросы сотрудничества в области газовых и инженерных технологий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства приветствовал подписание меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между АО "НК "КазМунайГаз" и Linde GmbH, который предусматривает реализацию нефтегазохимических проектов в нашей стране.

В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями Linde на базе собственной технологии осуществляет разработку расширенного базового проектирования для установок крекинга этана и разделения воздуха (азот, технический воздух), применяемых в производстве полиэтилена.

Президенту также рассказали о заинтересованности компании выступить соинвестором в проекте по производству карбамида мощностью 1,3 миллиона тонн в год.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное производство имеет большое значение не только для развития нефтехимической промышленности, но и для сельского хозяйства, особенно при выращивании риса и зерновых культур.

Оливер Пфанн подчеркнул перспективность регионального рынка и отметил готовность компании Linde к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству в реализации инновационных и устойчивых решений на нефтехимических и газохимических производствах Казахстана.

Linde GmbH - ведущая мировая компания в области машиностроения, а также проектирования и производства промышленных газов. Годовой оборот компании в 2022 году составил 33,36 миллиарда евро. В компании по всему миру работают более 60 тысяч сотрудников.

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