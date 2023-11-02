Лидер атомной промышленности Франции выражает интерес в расширении сотрудничества с Казахстаном

Актуальные вопросы сотрудничества в энергетической сфере обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и главный операционный директор французской компании Orano S.A. Николя Мас, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В ходе встречи глава правительства отметил, что между Казахстаном и Францией исторически сложилось стратегическое партнерство в энергетике.

"Orano – наш важный и надежный партнёр в данном направлении. Компания успешно работает в Казахстане в течение 27 лет. Наше совместное предприятие "КАТКО" является примером долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Мы готовы рассмотреть возможности дальнейшего развития сотрудничества", — сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь Николя Мас обозначил интерес Orano в расширении взаимодействия с Казахстаном.

"В настоящее время нам не хватает с обеих сторон крупных проектов, которые бы могли этому поспособствовать. Поэтому сегодня я бы хотел предложить обновить наши отношения на основе конкретных проектов", — сказал он.

Отметим, ТОО "СП "Катко" занимается добычей и производством урана.