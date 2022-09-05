Лесные пожары в Костанайской области: в пунктах эвакуации остались 66 человек

Фото: МЧС РК

В эвакуационных пунктах для жителей Аулиекольского района Костанайской области, где тушат лесные пожары, остались 66 человек. Такие данные приводятся в оперативной информации МЧС РК по состоянию на 21:00 часов 4 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, из-за пожаров эвакуированы 1841 человек из села Озёрное (250 человек), северной части села Аманкарагай (1000 человек), сёл Калинино (228 человек) и Лесное (363 человека). Они были размещены в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате.

"На 20:00 в эвакомпунктах находится 66 человек, остальные вернулись в свои дома и размещены по родственникам", - сообщили в МЧС.

Получили травмы, ожоги, отравления лёгкой и средней степени тяжести 10 человек (пять местных жителей, включая одного несовершеннолетнего, работник лесхоза, работник акимата, три сотрудника МЧС).

На 20:00 производится тушение на четырёх участках в районе сёл Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганлаы, также в лесной зоне.

Огнём уничтожено и повреждено 108 строений. Комиссия проводит подсчёт нанесённого ущерба.

По состоянию на 4 сентября площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров. Общая площадь лесного хозяйства в области - 107 257 гектаров.

Сообщалось, что Костанайской области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.