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  • Лесные пожары в Костанайской области: в пунктах эвакуации остались 66 человек
МЧС РК Сегодня, 00:50
86
Фото: МЧС РК

Лесные пожары в Костанайской области: в пунктах эвакуации остались 66 человек

В эвакуационных пунктах для жителей Аулиекольского района Костанайской области, где тушат лесные пожары, остались 66 человек. Такие данные приводятся в оперативной информации МЧС РК по состоянию на 21:00 часов 4 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, из-за пожаров эвакуированы 1841 человек из села Озёрное (250 человек), северной части села Аманкарагай (1000 человек), сёл Калинино (228 человек) и Лесное (363 человека). Они были размещены в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате.

"На 20:00 в эвакомпунктах находится 66 человек, остальные вернулись в свои дома и размещены по родственникам", - сообщили в МЧС.

Получили травмы, ожоги, отравления лёгкой и средней степени тяжести 10 человек (пять местных жителей, включая одного несовершеннолетнего, работник лесхоза, работник акимата, три сотрудника МЧС).

На 20:00 производится тушение на четырёх участках в районе сёл Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганлаы, также в лесной зоне.

Огнём уничтожено и повреждено 108 строений. Комиссия проводит подсчёт нанесённого ущерба. 

По состоянию на 4 сентября площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров. Общая площадь лесного хозяйства в области - 107 257 гектаров.

Сообщалось, что Костанайской области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области построят 91 дом до конца октября. 

312 тонн гуманитарной помощи для пострадавших и эвакуированных жителей Костанайской области собрали члены партии Amanat. Это продукты питания, тёплая одежда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бытовая техника и строительные материалы. 145 тонн груза уже едет в Костанайскую область. Транспорт с гуманитарной помощью отправили аманатовцы столицы, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей. Из Алматы грузовики выедут уже этой ночью.

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#Пожар #Костанайская область
Сегодня, 00:50
86
Журналист

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