Более 90 домов построят пострадавшим от пожара костанайцам

Для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области построят 91 дом до конца октября, сообщил аким региона Архимед Мухамбетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ" .

"91 дом мы планируем построить в Аулиекольском районе подальше от лесов. Уже выделены земли. (...) До конца октября мы должны достроить эти дома", - сказал аким журналистам.

По его словам, на будущей неделе будут утверждены проекты домов и сразу после этого планируется приступить к строительству домов.

Сообщалось, что у пострадавших от пожара есть выбор: строительство нового дома или получение компенсации. По последним данным, 98 домов полностью сгорели, ещё 10 - повреждены.

В Костанайской области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.