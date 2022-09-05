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МЧС РК Сегодня, 00:13
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Фото: МЧС РК

Более 90 домов построят пострадавшим от пожара костанайцам

Для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области построят 91 дом до конца октября, сообщил аким региона Архимед Мухамбетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ"

"91 дом мы планируем построить в Аулиекольском районе подальше от лесов. Уже выделены земли. (...) До конца октября мы должны достроить эти дома", - сказал аким журналистам.

По его словам, на будущей неделе будут утверждены проекты домов и сразу после этого планируется приступить к строительству домов.

Сообщалось, что у пострадавших от пожара есть выбор: строительство нового дома или получение компенсации. По последним данным, 98 домов полностью сгорели, ещё 10 - повреждены. 

В Костанайской области объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. 

 

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#происшествие #Пожар #строительство #дом #Костанайская область
Сегодня, 00:13
223
Журналист

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