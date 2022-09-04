Аманатовцы собрали более 300 тонн гуманитарной помощи для жителей Костанайской области

Фото: пресс-служба партии Amanat

312 тонн гуманитарной помощи для пострадавших и эвакуированных жителей Костанайской области собрали члены партии Amanat. Это продукты питания, тёплая одежда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бытовая техника и строительные материалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

В пунктах сбора гуманитарной помощи при региональных филиалах партии работают более тысячи волонтёров молодёжного крыла "Жастар Рухы".

145 тонн груза уже едет в Костанайскую область. Транспорт с гуманитарной помощью отправили аманатовцы столицы, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей. Из Алматы грузовики выедут уже этой ночью.

Кроме того, в Костанайскую область выехали первые группы волонтёров из числа членов молодёжного крыла "Жастар Рухы" для оказания помощи пострадавшим и участия в восстановительных работах.

В настоящее время волонтёры продолжают работу на пунктах сбора гуманитарной помощи, открытых при филиалах партии.