Легализация авто: с какими трудностями столкнулись автовладельцы в Казахстане

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В Казахстане продолжается акция по легализации иностранных автомобилей. Предварительное одобрение получили 30 415 заявок. 6 868 машин успешно легализовано. Однако некоторые водители жалуются, что им необоснованно отказывают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По словам автовладельцев, причины в отклонённых заявках разные, и что им теперь делать, непонятно.

"Я свою машину не могу поставить на учёт, потому что её нет в базе нигде. Хотя, я сам лично её пригонял, лично проходил через таможню. Но, видимо, наша база так работает, что её нет пока. Теперь сказали просто ждать, ждать и ждать", - сказал алматинец Мухиддин Таиров. "В базе нам по каким-то таможенным вопросам выходит отклонение. Мы пришли сюда, чтобы понять в чём дело, и привести всё в порядок, но результата нет. Нам сказали, что нет печати из страны, где зарегистрировано авто. Мы туда поехали, печати поставили, и опять ничего! Можно же какие-то чёткие требования утвердить", - сказал житель Актобе Ернар Нуртаев.

Специалисты подтверждают, что при легализации авто действительно могут возникнуть трудности. Автомобили, сведений о которых нет в базе, подлежат дополнительной сверке данных, что затрудняет процесс.

"Если людям что-то непонятно по порталу электронного правительства, то мы это разъясняем. Вот только что у мужчины дата въезда и прибытия на склад временного хранения разные, из-за чего возникли осложнения. Будем работать", - сообщил старший инспектор отдела Управления административной полиции Ардак Омаров.

Автовладельцев возмущает тот факт, что многие правила легализации выясняются только "по ходу дела". Из-за чего получить "белые номера" намного сложнее. Без этого многие боятся просто не успеть в установленные сроки. Сама легализация продлится до первого июля.