Лебеди вернулись в Ботанический сад Алматы
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Благополучно пережившие зиму лебеди вернулись в Главный ботанический сад Алматы, передает BaigeNews.kz.
Видео с птицами появилось в Instagram-аккаунте ботсада.
"Друзья, у нас чудесная новость! Наши лебеди благополучно перезимовали и мы снова вернули их в ботсад. Увидеть и насладиться красотой величественных и грациозных птиц можно будет до поздней осени", — рассказали в Ботаническом саду Алматы.
Посетителям напомнили, что кормить лебедей и рыб запрещено, пояснив, что за уход и кормление рыб и лебедей в ботаническом саду отвечает специально нанятая для этого компания профессионалов. Так, для них подобран строгий рацион питания с необходимой суточной нормой.
"Всем необходимым их обеспечивают специалисты в нужное время и в необходимом количестве. Нездоровая пища в неконтролируемом количестве может привести к проблемам со здоровьем у лебедей и рыб", — отмечается в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте Ботанического сада Алматы.
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С декабря 2023 года по январь 2024 года на берегу озера Караколь и Каспия и нашли более тысячи тушек лебедя-шипуна. Проведенный тест показал, что лебеди погибли от птичьего гриппа.
В феврале департамент экологии Мангистауской области назначил внеплановую проверку в отношении Rixos Water World Aktau по факту сброса сточных вод в озеро Караколь.
Для полноценного изучения причастности сбросов к выявленным фактам гибели лебедей привлекли специалистов-орнитологов из Алматы.
Против "Rixos" завели административные дела из-за выбросов озеро Караколь.
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