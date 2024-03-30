Лебеди вернулись в Ботанический сад Алматы

Благополучно пережившие зиму лебеди вернулись в Главный ботанический сад Алматы, передает BaigeNews.kz.

Видео с птицами появилось в Instagram-аккаунте ботсада.

"Друзья, у нас чудесная новость! Наши лебеди благополучно перезимовали и мы снова вернули их в ботсад. Увидеть и насладиться красотой величественных и грациозных птиц можно будет до поздней осени", — рассказали в Ботаническом саду Алматы.

Посетителям напомнили, что кормить лебедей и рыб запрещено, пояснив, что за уход и кормление рыб и лебедей в ботаническом саду отвечает специально нанятая для этого компания профессионалов. Так, для них подобран строгий рацион питания с необходимой суточной нормой.

"Всем необходимым их обеспечивают специалисты в нужное время и в необходимом количестве. Нездоровая пища в неконтролируемом количестве может привести к проблемам со здоровьем у лебедей и рыб", — отмечается в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте Ботанического сада Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Главный Ботанический Сад (@botsadkz)

С декабря 2023 года по январь 2024 года на берегу озера Караколь и Каспия и нашли более тысячи тушек лебедя-шипуна. Проведенный тест показал, что лебеди погибли от птичьего гриппа.

В феврале департамент экологии Мангистауской области назначил внеплановую проверку в отношении Rixos Water World Aktau по факту сброса сточных вод в озеро Караколь.

Для полноценного изучения причастности сбросов к выявленным фактам гибели лебедей привлекли специалистов-орнитологов из Алматы.

Против "Rixos" завели административные дела из-за выбросов озеро Караколь.