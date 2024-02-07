Внеплановую проверку назначили в отношении Rixos Water World Aktau
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По факту сброса сточных вод в озеро Караколь в Мангистауской области департаментом экологии назначена внеплановая проверка в отношении Rixos Water World Aktau, передаёт BaigeNews.kz.
"Специалистами департамента экологии проведён анализ воды, результаты которого показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Привлечены специалисты-орнитологи из Алматы для полноценного изучения причастности сбросов к ранее выявленным фактам гибели лебедей. По итогам проверки будут приняты меры инспекторского реагирования", - сообщили в Минэкологии.
Напомним, в 2022 году Rixos Water World Aktau уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Отелю выписали штраф в размере 76 миллионов тенге.
Ранее сообщалось, что против отеля возбудили два административных дела.
Rixos полностью демонтировал трубу, которая вела в озеро Караколь.
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