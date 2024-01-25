Число погибших лебедей выросло в Мангистау

На озере Караколь в Мангистауской области уже найдено 1179 мёртвых лебедей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Бердибек Мархабаев рассказал, что на Караколе найдено 1110 мёртвых лебедей и на побережье в Каракиянском районе — ещё 69 лебедей.

"В настоящее время проводятся комплексные мероприятия по утилизации погибших птиц. Прежде птиц сжигали в вырытой яме, но теперь их уничтожают с использованием специальной машины, привезённой из Атырауской области", — сказал Бердибек Мархабаев.

Он отметил, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжаться в связи с их низким иммунитетом.

"Примерно 95 процентов из них являются птенцами, а остальные — взрослые лебеди с низким иммунитетом. По имеющейся информации, птенцы погибают из-за невозможности адаптироваться к местному климату. Орнитологи предсказывают, что на ассимиляцию потребуется некоторое время. Также важно отметить, что диких птиц не следует кормить кормом. Когда они прибывают на озеро из северных регионов, они должны сами находить себе пищу", — сказал Мархабаев.

Напомним, первые 30 мёртвых лебедей-шипунов обнаружены в конце декабря 2023 года. Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира подтвердили наличие вируса птичьего гриппа.