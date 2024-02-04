Из-за выбросов озеро Караколь против "Rixos" возбудили дела в Актау

Результаты внеплановой проверки огласили в департаменте экологии Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По результатам проверки установлено, что со стороны "Aktau Tourism Ltd" не соблюдены требования экологического законодательства. Возбуждены административные дела, предусмотренные частью 2 статьи 331 КоАП РК (Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в отношении того же сооружения, оборудования или источника эмиссии в течение года, а субъектами крупного предпринимательства - в течение трех лет после наложения административного взыскания) и частью 1 статьи 328 КоАП РК (Превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду).

В настоящее время ведётся расчет административного штрафа.

Кроме того, департаментом внесено предписание об устранении нарушений о необходимости приостановки сброса сточных вод в озеро Караколь до доведения степени очистки в соответствии с разрешенными нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ или отвода сточных вод в городские канализационные сети.

После массовой гибели лебедей на озере Караколь специалистами департамента экологии Мангистауской области были отобраны пробы воды из трубопровода Aktau Tourism Ltd.