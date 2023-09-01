Курьера подозревают в приставании к 11-летней девочке в ТРЦ Алматы

"Нам написала мама девочки 11 лет. 21 июля мама привезла девочку на день рождения своей подруги в ТЦ Форум. К ней подошёл курьер, хватал за талию и звал покататься на мопеде. Она пересела на другую скамейку, и он снова полез к ней! Потом он ушёл сам. Да, ничего плохого физически не сделал. Но! Представьте 11-летнего ребёнка, к которому пристаёт мужик со словами "я тебя люблю, поехали со мной". Девочка позвонила матери и плакала. Мама не стала это дело замалчивать и обратилась в полицию. Полиция отговаривала от заявления и не хотела вообще принимать его! Ссылались на то, что вот видите, они сидят, разговаривают, наверное познакомились в соцсетях, и он её знакомый. Ноль понимания того, что девочка может быть в оцепенении от происходящего. В итоге, этот курьер скорее всего работает, заходит в дома и квартиры, где есть дети. Ему открывают двери. Он безнаказанно может продолжать домогательства!" - написали правозащитники в соцсетях.