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Курьера подозревают в приставании к 11-летней девочке в ТРЦ Алматы

Сегодня, 22:23
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 22:23
Сегодня, 22:23
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Взрослый мужчина приставал к несовершеннолетней девочке в торгово-развлекательном центре в Алматы. Об этом в фонд "Не молчи" сообщила мать ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.
"Нам написала мама девочки 11 лет. 21 июля мама привезла девочку на день рождения своей подруги в ТЦ Форум. К ней подошёл курьер, хватал за талию и звал покататься на мопеде. Она пересела на другую скамейку, и он снова полез к ней! Потом он ушёл сам. Да, ничего плохого физически не сделал. Но! Представьте 11-летнего ребёнка, к которому пристаёт мужик со словами "я тебя люблю, поехали со мной". Девочка позвонила матери и плакала. Мама не стала это дело замалчивать и обратилась в полицию. Полиция отговаривала от заявления и не хотела вообще принимать его! Ссылались на то, что вот видите, они сидят, разговаривают, наверное познакомились в соцсетях, и он её знакомый. Ноль понимания того, что девочка может быть в оцепенении от происходящего. В итоге, этот курьер скорее всего работает, заходит в дома и квартиры, где есть дети. Ему открывают двери. Он безнаказанно может продолжать домогательства!" - написали правозащитники в соцсетях. 
В полиции инцидент пока не прокомментировали.  
 
 
 
 
 
 
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Публикация от Фонд #НеМолчиKZ | #МыНеМолчим (@nemolchikz_official)

 
Напомним, в послании народу Казахстана 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия над детьми и раскритиковал работу правоохранительных органов.

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