Ужесточить наказание за любые формы насилия над детьми потребовал Касым-Жомарт Токаев
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Президент Казахстана считает, что в образовательных учреждениях страны необходимо усилить службу психологической поддержки и организовать единый телефон доверия, передает корреспондент BaigeNews.kz. Об этом он сегодня заявил, выступая с ежегодным Посланием народу.
"В качестве Главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей. Важно также психическое здоровье подрастающего поколения.
Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга", - сказал Глава государства.
Токаев также подчеркнул, что неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования.
"И слово "качественное" здесь ключевое. Поэтому необходимо последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов", - добавил он.
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