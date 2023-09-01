Ужесточить наказание за любые формы насилия над детьми потребовал Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана считает, что в образовательных учреждениях страны необходимо усилить службу психологической поддержки и организовать единый телефон доверия, передает корреспондент BaigeNews.kz. Об этом он сегодня заявил, выступая с ежегодным Посланием народу.

"В качестве Главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей. Важно также психическое здоровье подрастающего поколения. Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга", - сказал Глава государства.

Токаев также подчеркнул, что неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования.