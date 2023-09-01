Токаев раскритиковал работу правоохранительных органов
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Послании народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что правоохранительные органы и главы регионов не проводят работу по обеспечению порядка на должном уровне, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы созидаем эффективное государство, в котором господствуют закон и порядок, культура диалога, ответственности и солидарности. Все провокации, направленные на подрыв общественного порядка, должны жёстко пресекаться. К сожалению, правоохранительные органы и главы регионов не проводят эту работу на должном уровне, то есть не обеспечивают верховенство закона. В результате в обществе раз за разом происходят неприемлемые ситуации", – сказал глава государства.
По его словам, вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье некоторых граждан, разного рода бытовые конфликты негативно сказываются на имидже Казахстана на международной арене.
"Ещё раз повторю: наша главная цель – обеспечить неукоснительное соблюдение закона и общественного порядка. Мы стремимся быть частью открытого современного мира, развивая культуру, образование и науку", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
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