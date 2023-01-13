Кто не успел, тот не опоздал - срок оформления ОГПО на иностранные авто продлён до 1 июля

Фото: kolesa.kz

Председатель ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Верёвкин ответил на главные вопросы касательно страхования водителей авто с иностранными номерами, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, все договора, заключённые до 12 января 2023 года, будут действовать положенный им год. А тот, кто так и не успел оформить страховку, может сделать это вплоть до первого июля 2023 года.

"Если за это время водитель иностранного авто оформил страховку, но потом переставил машину на казахстанский учёт, ему необходимо будет переоформить свой страховой полис, поскольку у него меняется госномер. В таком случае, ему возвращается остаток суммы на старом полисе ", - пояснил В. Верёвкин.

В целом, эксперт рекомендует легализовать авто и оформлять казахстанскую страховку:

"Есть страховка по тарифному плану "временный въезд". Так вот, казахстанский ОГПО будет обходиться дешевле, чем временная страховка. Водителям выгоднее ставить машину на учёт у нас и страховать у нас".

Спикер отметил, что после первого июля 2023 года водители иностранных авто попросту не смогут без легализации оформить полис страхования. Также на ОГПО не смогут рассчитывать те, кто ввозит авто-конструкторы и неснятые с учёта в стране приобретения автомобили.

Напомним, с 23 января начнётся регистрация иномарок, ввезённых в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Позже в министерстве разъяснили вопросы о легализации авто и предупредили о рейде.