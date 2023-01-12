"Разберите по частям и продайте". В МВД дали совет водителям авто-конструкторов

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Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха дал совет, как поступить владельцам авто-конструкторов, находящихся в стране без регистрации, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что в Казахстане не рассматривают возможность постановки на учёт машин, завезённых в страну по частям и собранных уже на месте.

"Даже не рассматривается и не обсуждается вопрос о постановке этих конструкторов на учёт. Я больше скажу, на сегодняшний день определённые граждане муссируют эти вопросы, потому что они завезли сначала определённое количество транспорта, а не одну-две единицы, продали, и понимают, что по результатам легализации к ним могут возникнуть вопросы — их попросят вернуть деньги. Теперь они, пользуясь тем, что государство идёт на встречу и легализует добропорядочным гражданам (автомобили - ред.), решили попробовать легализовать и эти авто, мол, если государство один раз пошло на встречу, то и здесь пойдёт. Нет, не пойдём, потому что это прямая угроза дорожной безопасности", — рассказал замминистра внутренних дел на брифинге в СЦК.

Он добавил, что на сейчас в Казахстане находится порядка 20 тысяч праворульных автомобилей и около пяти тысяч машин-конструкторов.