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  • "Разберите по частям и продайте". В МВД дали совет водителям авто-конструкторов
pixabay.com Вчера, 13:31
581
Вчера, 13:31
581
Фото: pixabay.com

"Разберите по частям и продайте". В МВД дали совет водителям авто-конструкторов

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха дал совет, как поступить владельцам авто-конструкторов, находящихся в стране без регистрации, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что в Казахстане не рассматривают возможность постановки на учёт машин, завезённых в страну по частям и собранных уже на месте.

"Даже не рассматривается и не обсуждается вопрос о постановке этих конструкторов на учёт. Я больше скажу, на сегодняшний день определённые граждане муссируют эти вопросы, потому что они завезли сначала определённое количество транспорта, а не одну-две единицы, продали, и понимают, что по результатам легализации к ним могут возникнуть вопросы — их попросят вернуть деньги. Теперь они, пользуясь тем, что государство идёт на встречу и легализует добропорядочным гражданам (автомобили - ред.), решили попробовать легализовать и эти авто, мол, если государство один раз пошло на встречу, то и здесь пойдёт. Нет, не пойдём, потому что это прямая угроза дорожной безопасности", — рассказал замминистра внутренних дел на брифинге в СЦК. 

Он добавил, что на сейчас в Казахстане находится порядка 20 тысяч праворульных автомобилей и около пяти тысяч машин-конструкторов. 

"Что касается учёта, по машине мы видим, что водитель на машине пересёк границу, это раз. Либо автовоз пересёк границу с машинами, это два. А эти машины завозятся по частям, то есть отдельно условно завезли двигатель, отдельно раму и потому здесь очень сложно вести учёт. Здесь два выхода: разберите эту машину на запчасти, потому что это не машина, а запчасти. Вы же её привезли как запчасти. Вот и используй как запчасти — продайте отдельно. Завезли двигатель отдельно — продайте двигатель. Пожалуйста, есть процедура. Можете ещё вывезти в страну исхода, как правило это Япония", — резюмировал Лепеха.

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#регистрация авто #запчасти на авто #МВД
Артём Волков Журналист
Вчера, 13:31
581
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