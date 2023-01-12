МВД предупредило владельцев иностранных авто о рейде

В Министерстве внутренних дел Казахастана заявили о планируемых проверках после проведения легализации иностранных автомобилей, передает BaigeNews.kz.

"Что касается рейдовых мероприятий по этим машинам, действительно, в свое время говорили наши сотрудники об этом. Но речь не шла о выявлении нарушений правил дорожного движения, в плане правил дорожного движения все равны и все должны соблюдать. Речь была о том, что мы не будем целенаправленно выявлять машины с иностранным учетом, потому что не было единой позиции в этом вопросе. На сегодняшний день она определена", - рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге СЦК.

До конца акции по легализации авто с иностранными номерами рейдов проводиться не будет.

"Предупреждаю, что как только легализация закончится, мы проведем рейд "Легальное авто". Мы проверим все машины с иностранным учётом на предмет наличия документов, на соответствие документов и будем выяснять, почему они до сих пор не зарегистрировали свои авто", – сказал Лепеха.

Напомним, с 23 января начнётся регистрация иномарок, ввезённых в Казахстан до 1 сентября 2022 года.