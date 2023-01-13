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В МВД разъяснили вопросы легализации иностранных авто, передаёт BaigeNews.kz.

На вопросы подробно ответил начальник управления КАП МВД РК Алибек Кениспаев, сообщает Polisia.kz.

Нужно ли снимать с учёта автомобиль в другой стране, где он зарегистрирован, и как узнать гражданам снят с учёта автомобиль или нет?

– Автомобиль, представляемый для легализации, необходимо снять с учёта. Только после этого мы сможем произвести его первичную регистрацию в Казахстане. Это обычная процедура, которая действует и в отношении автотранспорта, проходящего перерегистрацию внутри страны. Ведь автомобиль может находиться в залоге или под иным ограничением. Но гражданам не всегда нужно выезжать в страну, где автомобиль состоит на учёте, и узнавать там, снят автомобиль с учёта или нет. В большинстве случаев сами хозяева, которые продают автомобили, не заинтересованы в том, чтобы автомобиль значился на их учете, так как в этом случае они вынуждены платить за них налоги. В этой связи, как правило, прежние владельцы автомобилей после их продажи сами подают заявление и снимают с учёта автомобиль. При этом факт снятия с учёта автомобиля мы будем проверять дистанционно благодаря интеграционному взаимодействию, а в отдельных случаях направлять соответствующие запросы.

Какие автомобили должны будут пройти таможенную очистку?

– Таможенную очистку должны будут пройти автомобили, ввезенные из стран, не входящие в Евразийский экономический союз. К слову сказать, это обычная процедура, которая осуществляется в общем порядке. К примеру, мы же когда ввозим автомобили из США или ОАЭ, то обязательно проводим таможенную очистку автомобиля. Поэтому в этом вопросе изменений нет. Что касается автомобилей из Кыргызстана, то нужно отметить, что, несмотря на то, что Кыргызстан входит в Евразийский экономический союз, то там автомобили проходили таможенную очистку по ставкам ниже, предусмотренных для Евразийского экономического союза, и эти автомобили считаются автомобилями для внутреннего потребления. В этой связи, чтобы их зарегистрировать в Казахстане, необходимо пройти полную таможенную очистку, доплатив разницу таможенных пошлин по ставкам Евразийского экономического союза. Расчёт в каждом случае проводится индивидуально и всё зависит от класса автомобиля. Автомобили среднего класса, к примеру, Toyota Camry. Чтобы её дорастаможить сумма доплаты может составлять от 400 тысяч тенге.

12 января 2023 года вступили в силу законодательные поправки, согласно которым граждане Казахстана не смогут теперь оформить автостраховку на автомобиль с иностранным учётом. Как быть гражданам, которые ввезли автомобиль до 1 сентября 2022 года, ведь ещё легализация не началась, а страховать уже запрещают?

– Граждане Казахстана на автомобили, ввезённые до 1 сентября 2022 года, смогут оформить автостраховку до даты завершения легализации, то есть до 1 июля 2023 года. Так как данные автомобили сейчас находятся в статусе, подлежащих легализации и регистрации. Автомобилями, ввезенными после 1 сентября 2022 года, граждане Казахстана смогут продолжать управлять на основании полисов автострахования, которые были оформлены до 12 января 2023 года и до даты окончания их действия. Потом они должны будут принять решение зарегистрировать свои автомобили на общих основаниях либо вывезти их за пределы республики.

Что делать владельцам автоконструкторов, у которых нет никаких официальных документов на их транспортные средства?

– Во-первых, нужно отметить, что и ранее они эксплуатировались незаконно. Указанные автомобили были ввезены в Казахстан под видом запасных частей, таможенную очистку не проходили. Как правило, их ввозят для разбора и продажи по запчастям. Во-вторых, все указанные автомобили эксплуатируются в Казахстане по поддельным либо подложным техпаспортам и госномерам, якобы выданным в сопредельных государствах. Эти автомобили не подлежат легализации. Они должны будут вывезены за пределы страны либо разобраны по запчастям.

В МВД заявили о планируемых проверках после проведения легализации иностранных автомобилей.