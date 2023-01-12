С 23 января начнется легализация иностранных автомобилей - в МВД озвучили правила регистрации

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Правила легализации иностранных автомобилей утвердили в правительстве, передает BaigeNews.kz. С 23 января начнется регистрация иномарок, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года.

Указанными правилами установлены конкретные критерии, в каких случаях автомобили подлежат легализации с уплатой ставки сбора в размере 200 000 тенге и освобождением от утильсбора.

Первое – автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года;

Второе – не находиться в розыске;

Третье – снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

Четвертое – пройти таможенную очистку.

"Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления. Требования по возрасту и экологическому классу к иностранным автомобилям, подлежащим первичной регистрации предъявляться не будут", - пояснил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел Игорь Лепёха.

Как будет происходить легализация автомобилей?

Заявление на легализацию можно будет подать через портал "электронного правительства" или путем личного обращения в СпецЦОН. Там будут организованы специальные сектора, которые будут осуществлять прием документов только на легализацию автомобилей. В СпецЦОНе будет присутствовать сотрудник административной полиции, который разъяснит порядок прохождения легализации и работник органов государственных доходов, который в случае необходимости разъяснит порядок уплаты таможенных платежей.

Какой перечень документов необходимо предоставить?

Владелец должен предоставить 4 документа: заявление; документ, удостоверяющий личность заявителя (для идентификации личности);паспорт транспортного средства и (или) свидетельство о регистрации транспортного средства; документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (к ним относятся: договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества, свидетельство о праве на наследство. При этом, доверенность, выданная в соответствии с гражданским законодательством, будет являться основанием для передачи право собственности на транспортное средство третьему лицу, в случае если такое право предоставлено доверенностью.).

После подачи документов, какие дальнейшие действия?

После подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел.

Сколько ждать результатов проверки?

После прохождения сверки в срок до двух дней мы должны будем вынести решение: подлежит легализации транспортное средство или нет.

Что будет проверяться?

В течение указанного срока транспортное средство будет проверяться на соответствие критериям, определенным правилами, то есть на предмет ввоза в страну до 1 сентября 2022 года, нахождения в розыске, прохождения таможенной очистки, снятия с учета по месту последней регистрации.

Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ или органов государственных доходов, на сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован и учет пересечения границы автомобиля ведется по его ВИН-коду.

Вместе с тем, при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе или у органов государственных доходов (к примеру, если автомобиль на территории Казахстан находится достаточно продолжительное время), дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

На розыск автомобиль будет проверяться по базам Интерпола и СНГ, а прохождение таможенной очистки по единой таможенной базе Евразийского экономического союза, этот процесс тоже полностью автоматизирован.

Как заявитель узнает о результатах проверки?

В случае прохождения успешной проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено короткое уведомление о положительном результате и необходимости явки в СпецЦОН для регистрации транспортного средства.

Какие еще действия необходимы при повторной явке в СЦОН?

При повторной явке в СпецЦОН на регистрацию транспортного средства владелец уплачивает сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлины за техпаспорт (4 313 тенге), а также госномер (9 660 тенге) и сдает оригиналы документов работнику СЦОНа (иностранный техпаспорт, документ, подтверждающий право собственности).

После утверждения регистрации владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и госномерные знаки Республики Казахстан.

Будет ли еще одна легализация, ведь автомобили с иностранным учетом продолжают ввозиться в страну?

Отмечается, что настоящая легализация иностранных автомобилей - это разовая акция. Впредь гражданам Казахстана после приобретения автомобилей с иностранным учетом необходимо соблюдать требования об их своевременной регистрации в Республике Казахстан (в течение 10-ти рабочих дней).

Те автомобили, которые не пройдут легализацию, либо которые были ввезены после 1 сентября 2022 года и не будут зарегистрированы гражданами Казахстана в общем порядке, будут считаться как незаконно находящимися в эксплуатации на территории страны со всеми вытекающими правовыми последствиями.