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ДЧС Алматинской области Сегодня, 19:07
48
Сегодня, 19:07
48
Фото: ДЧС Алматинской области

Крупный пожар в Конаеве: видео поделились в ДЧС

Крупное возгорание камыша произошло в Конаеве. Кадрами борьбы со стихией поделились в ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.

"В 14:44 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в районе микрорайонов "Восточный" и "Арна" произошло загорание камыша на площади 13 гектаров. Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром", - сообщили в ДЧС.

В ликвидации огня задействовали 16 сотрудников и три единицы техники ДЧС, 10 работников, три водовоза и экскаватор местных исполнительных органов.

В 16:35 пожар ликвидировали. Угрозы населённому пункту нет.

Выяснением обстоятельств возникновения огня занимается Управление по чрезвычайным ситуациям Конаева.

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Сегодня, 19:07
48
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