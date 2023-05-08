Крупный пожар на окраине Петропавловска удалось потушить

Фото: ДЧС СКО

Ночью 8 мая был ликвидирован крупный пожар в микрорайоне Береке на окраине Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ДЧС СКО, Тушением занимались более 130 человек и почти 30 единиц техники.

Были задействованы силы и средства ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" и ДЧС СКО", военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, "Кызылжар су" и негосударственной противопожарной службы и департамента полиции.

Напомним, около семи часов вечера 7 мая на пустыре по улице 5-й Сенной загорелся камыш, из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на частный сектор, уничтожив 9 зданий: семь жилых и два нежилых, а также гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 квадратных метров и три автобуса. Пожару присвоил четвёртый уровень опасности.

"К 21:55 пожар удалось локализовать. В 01:01 8 мая пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщили в ДЧС СКО.

Жителей пострадавших домов временно перевели в эвакуационный пункт в 25 школу. Обеспечили питанием и ночлегом.

Ночью аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с погорельцами и пообещал предоставить им временное жильё.