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Сегодня, 01:25
237
237Фото: t.me/aidarbeksaparov
Пострадавшим от крупного пожара в Петропавловске предоставят жилье
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с погорельцами и пообещал предоставить им временное жильё, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня в микрорайоне "Береке" произошёл пожар. Жителей пострадавших домов временно перевели в эвакуационный пункт в 25 школу. Обеспечили питанием и ночлегом. Встретился с погорельцами.
Создана специальная комиссия. Людям предоставим временное жилье", - сообщил Сапаров.
Напомним, 7 мая возгорание камыша произошло в микрорайон Береке. По словам местных жителей, пламя от горящего камыша перекинулось на частные дома. Огонь уничтожил девять домов, гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 кв.м, и 3 автобуса. Из огня эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.
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