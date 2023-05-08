Пострадавшим от крупного пожара в Петропавловске предоставят жилье

Фото: t.me/aidarbeksaparov

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с погорельцами и пообещал предоставить им временное жильё, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в микрорайоне "Береке" произошёл пожар. Жителей пострадавших домов временно перевели в эвакуационный пункт в 25 школу. Обеспечили питанием и ночлегом. Встретился с погорельцами.

Создана специальная комиссия. Людям предоставим временное жилье", - сообщил Сапаров.

Напомним, 7 мая возгорание камыша произошло в микрорайон Береке. По словам местных жителей, пламя от горящего камыша перекинулось на частные дома. Огонь уничтожил девять домов, гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 кв.м, и 3 автобуса. Из огня эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.