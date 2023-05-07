В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор

Фото: Анна Мирская

Крупный пожар пытаются потушить в Петропавловске. По словам местных жителей, пламя от горящего камыша перекинулось на частные дома. На данный момент огнём уничтожены семь жилых строений. Ухудшает ситуацию ветренная погода. Социальные сети пополняются жуткими кадрами с места события, передаёт BaigeNews.kz.

Возгорание камыша произошло в микрорайон Береке. Частному сектору, прозванному "Сенной базой", не раз угрожал пожар: гектары легко воспламеняемой осоки находятся позади их домов.

Жители в панике возвращаются в горящие дома за документами, пытаются вывезти свои автомобили. Соседи пытаются найти друг друга и помочь выбраться из домов.

"У Оли все сгорело! Уже на вторую улицу перекинулось! Моя дочь свою беременную подругу и её детей еле вытащила из дома. Они дыма наглотались. Люди в обморок падают. У друзей дом тоже сгорел. Весь, и постройки. Там же старики есть, лежачие. Как их спасать. Одна пожарная машина всего", — рассказывает жительница микрорайона Светлана.

Местные жители беспокоятся за дальнейшее распространение пожара. Некоторые самостоятельно пытались остановить огонь, движущийся к их участку.

В пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям уточнили, что жертв и пострадавших на данный момент нет.

"На открытой территории произошло загорание камыша. Ветер 23 метра в секунду, четвёртый класс пожарной опасности. В результате порывистого ветра произошёл переход пожара на близлежащие частные жилые дома. В результате пожара огнём уничтожено девять домов, семь из которых — жилые . Эвакуировано 40 человек из них 9 детей. Локализации нет. Причина пожара устанавливается", — ответили в пресс-службе ведомства.

В ликвидации возгорания задействованы все силы. В средней школе номер 25 разворачивают эвакуационный пункт.

По состоянию на 20:40 7 мая, угроза частным жилым домам сохраняется.