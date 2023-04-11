Кровавая авария в Шымкенте: у одной из погибших осталось пятеро детей

Фото: astanatv.kz

Жуткая авария с автобусом в Шымкенте получила продолжение. Сейчас компанию-перевозчика намерены лишить лицензии. Под колесами неуправляемого транспорта погибли пять человек. Выяснилось, что у одной из несчастных осталось пятеро детей, у другой - мама-инвалид, а погибшая школьница и вовсе вышла на работу вместо своей мамы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Знакомые погибших рассказали, что трое из них трудились в крупном торговом центре поблизости и как раз возвращались с работы. Двух школьниц вообще не должно было быть в этом месте. Одна из девочек в этот день подменяла маму на работе и позвала с собой подругу.

"Первую звали Азиза, она работала здесь продавцом. У неё осталось пятеро детей. Она снимала здесь квартиру. Мужа нет, осталось пятеро детей. Вторую звали Айзада, ее мама инвалид, она была единственной, кто ухаживал за ней. Третья – Амина, училась в школе. Она в тот день вышла на работу, вместо мамы. Рядом с ней была ее подруга. Пятая девушка Рахима, она продавала керамику в магазине неподалеку", - рассказала продавец Айзада Ракымбаева.

В автобусной компании подтвердили, водитель отошел в туалет. По словам шофера, первые 30-40 секунд автобус был неподвижным. Однако что было потом, видели все.

"Машина была не на ручном тормозе. После того, как автобус сбил людей, двое парней зашли в автобус, но не притронулись к ручному тормозу. Чуть позже водитель вернулся и поставил автобус на ручной тормоз", - пояснил директор компании "Shymkent bus" Азат Кайыпбеков.

Что стало причиной самопроизвольного движения автобуса, выясняет полиция. Там назначили несколько судебно-медицинских экспертиз.

После гибели людей шымкентцы требуют вернуть кондукторов в автобусы. Горожане считают, что водителям приходится отвлекаться на оплату проезда, а значить рисковать жизнями пассажиров. Но профильном управлении заявили, что изменений пока не планируют.

Напомним, вчера, 8 апреля, на пересечении улиц Байтерекова — Назарбекова автобус, оставшийся без управления водителя, скатился по склону и на высокой скорости сбил шесть человек. Трое скончались на месте, еще двое в больнице, выжила одна девушка, сейчас она под пристальным наблюдением врачей.

Между тем, чиновники и владельцы транспортных компаний провели экстренное совещание по вопросам безопасности перевозок в общественном транспорте. На встрече её учасники детально разбирали причины вчерашнего смертельного ДТП. Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Мухтар Коканбаев назвал главную причину трагедии — "человеческий фактор".

Также в акимате заявили, что не планирут возвращать в общественный транспорт кондуторов, которых в этом году сократили в результате реформы.