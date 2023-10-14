Костомаров сел за руль и рассказал о планах на пластическую операцию

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров на форуме Innofood в Сочи рассказал о предстоящей пластической операции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА "Новости".

Речь идёт о левой руке спортсмена, которая пока не снабжена протезом.

"С левой рукой в ближайшее время должна быть операция, должны все-таки закрыть рану, что-то почистить, плюс сделать какую-то пластику, чтобы фаланга пальца большого функционировала и могла помогать в жизни, поэтому, возможно, будет еще пластическая операция", — сказал Костомаров.

Костомаров также признался, что Вершины в спорте им были достигнуты, сейчас его основная задача — поддерживать себя в хорошей физической форме. Также Костомаров, отвечая на вопрос журналистов, будет ли он продолжать спортивную карьеру и чем планирует заниматься в будущем.

Он подчеркнул, что не рассматривает для себя и паралимпийский спорт, хотя планирует выйти на лёд и порадовать зрителей.

Недавно фигурист после установки протезов сел за руль, чем восхитил пользователей сети. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram

"Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой", — цитирует Костомарова "Мослента".

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10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее выяснилось, что фигурист в тяжёлом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света". Позднее Костомаров опубликовал три видео, на которых он делал упражнения на велотренажерах, занимался на беговой дорожке и делал упражнения с утяжелителями на руках. А в илюле спортсмена выписали из больницы.

Костомарову 46 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.