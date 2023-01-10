Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ

Фото: instagram.com/romankostomarovkrs

Известный фигурист Роман Костомаров госпитализирован в Москве. Российские СМИ сообщают, что состояние спортсмена тяжёлое, он подключен к аппарату ИВЛ, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию телеканалу "Матч ТВ" подтвердила бывшая партнёрша Романа Татьяна Навка.

Известно, что вечером 9 января 45-летний спортсмен резко почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в груди.

По данным StarHit, у олимпийского чемпиона диагностировали пневмонию.

Lenta.ru пишет, что утром 10 января состояние Костомарова ухудшилось и сейчас оценивается как тяжёлое, спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Точный диагноз мне не известен, я жду звонка из больницы, прошу мне не звонить", — заявила супруга Костомарова, фигуристка Оксана Домнина.

Несколько дней назад Костомаров находился в Алматы и катался на "Медео". Роман - олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.