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  • Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ
instagram.com/romankostomarovkrs Вчера, 19:37
537
Вчера, 19:37
537
Фото: instagram.com/romankostomarovkrs

Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ

Известный фигурист Роман Костомаров госпитализирован в Москве. Российские СМИ сообщают, что состояние спортсмена тяжёлое, он подключен к аппарату ИВЛ, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию телеканалу "Матч ТВ" подтвердила бывшая партнёрша Романа Татьяна Навка.

Известно, что вечером 9 января 45-летний спортсмен резко почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в груди.

По данным StarHit, у олимпийского чемпиона диагностировали пневмонию.

Lenta.ru пишет, что утром 10 января состояние Костомарова ухудшилось и сейчас оценивается как тяжёлое, спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Точный диагноз мне не известен, я жду звонка из больницы, прошу мне не звонить", — заявила супруга Костомарова, фигуристка Оксана Домнина.

Несколько дней назад Костомаров находился в Алматы и катался на "Медео". Роман - олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.

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#спорт #Фигурное катание
BaigeNews.kz
Вчера, 19:37
537
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