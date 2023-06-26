Впереди самое сложное - Костомаров опубликовал первое после реанимации видео

Фото: instagram.com/romankostomarovkrs

Фигурист Роман Костомаров опубликовал первое видео после выхода из комы и ампутации ног, передаёт BaigeNews.kz.

В ролике, который спортсмен выложил в Instagram, олимпийский чемпион крутит педали на велотренажёре и выглядит бодрым.

"Ох уж не просто это всё… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше. Впереди самое сложное, жизнь!!! Хотя она и не была простой", - подписал видео Костомаров.

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Костомарова госпитализировали 10 января с диагнозом пневмония. Из-за крайне тяжёлого состояния его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО. Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько ампутаций.