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  • Впереди самое сложное - Костомаров опубликовал первое после реанимации видео
instagram.com/romankostomarovkrs Сегодня, 18:14
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Сегодня, 18:14
151
Фото: instagram.com/romankostomarovkrs

Впереди самое сложное - Костомаров опубликовал первое после реанимации видео

Фигурист Роман Костомаров опубликовал первое видео после выхода из комы и ампутации ног, передаёт BaigeNews.kz.

В ролике, который спортсмен выложил в Instagram, олимпийский чемпион крутит педали на велотренажёре и выглядит бодрым.

"Ох уж не просто это всё… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше. Впереди самое сложное, жизнь!!! Хотя она и не была простой", - подписал видео Костомаров.

 
 
 
 
 
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Публикация от Роман Костомаров (@romankostomarovkrs)

Костомарова госпитализировали 10 января с диагнозом пневмония. Из-за крайне тяжёлого состояния его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО. Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько ампутаций.

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Сегодня, 18:14
151
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