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  • Роман Костомаров опубликовал первый после госпитализации пост в соцсетях
Instagram / romankostomarovkrs Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50
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Фото: Instagram / romankostomarovkrs

Роман Костомаров опубликовал первый после госпитализации пост в соцсетях

Российский фигурист, олимпийский чемпион в спортивных танцах Роман Костомаров опубликовал первый после своей госпитализации пост в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!! Много трудностей ещё впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжёлой работы над собой", — написал Костомаров.  

Пост он сопроводил фотоснимком, на котором он изображён в чёрной толстовке с надписью "Без комментариев".

 
 
 
 
 
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Публикация от Роман Костомаров (@romankostomarovkrs)

Костомаров попал в реанимацию 10 января 2023 года. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B, пишет mir24.tv. Из-за крайне тяжёлого состояния его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО. Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько ампутаций.

 

 

 

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Сегодня, 03:50
146
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