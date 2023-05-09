Роман Костомаров опубликовал первый после госпитализации пост в соцсетях

Фото: Instagram / romankostomarovkrs

Российский фигурист, олимпийский чемпион в спортивных танцах Роман Костомаров опубликовал первый после своей госпитализации пост в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!! Много трудностей ещё впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжёлой работы над собой", — написал Костомаров.

Пост он сопроводил фотоснимком, на котором он изображён в чёрной толстовке с надписью "Без комментариев".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Костомаров (@romankostomarovkrs)

Костомаров попал в реанимацию 10 января 2023 года. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B, пишет mir24.tv. Из-за крайне тяжёлого состояния его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО. Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько ампутаций.