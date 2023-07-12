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Космический мониторинг показал масштабы обмеления Каспийского моря
Как изменился рельеф побережья Каспия за последние 15 лет, на снимках показали специалисты АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", передаёт BaigeNews.kz.
На сайте компании опубликованы космические снимки Каспийского моря, сделанные с 2008 по 2023 годы. Согласно архивным данным космической съёмки, в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно. Каспийское море мелеет.
Скриншот с сайта gharysh.kz
По данным дистанционного зондирования Земли за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря уменьшилась на 7,1 процента. По оценкам специалистов, это значительный показатель.
Эксперты также представили динамику изменения площади водного зеркала с 2008 по 2023 годы на территории Казахстана. Обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи города Атырау, дельты реки Жайык.
Скриншот с сайта gharysh.kz
Как пояснили аналитики, площадь водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря в 2008 году составляла 113 866,67 квадратных километров, а в 2023 году уже 105 745,23.
"Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство. Согласно данным дистанционного зондирования земли, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау", - говорится в сообщении.
В июне акимат Актау объявлял ЧС из-за обмеления Каспийского моря.
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