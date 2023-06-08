В Актау объявили ЧС из-за обмеления Каспия

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В Актау из-за обмеления Каспийского моря объявили ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации, связанной с обмелением Каспийского моря, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС Актау в 15:00 7 июня принято решение объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба для проведения проектно-изыскательских работ. Принятое решение не повлияет на работу ТОО "МАЭК", электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме", — указывается в сообщении.