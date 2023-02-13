Коронавирусом за сутки заразились менее 50 казахстанцев

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Минздрав опубликовал информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние сутки, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за сутки, 11 февраля, в стране COVID-19 выявили у 47 человек.

На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 663 человек (–1 508+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 137 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 526 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: