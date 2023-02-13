open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 09:29
68
Сегодня, 09:29
68
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Коронавирусом за сутки заразились менее 50 казахстанцев

Минздрав опубликовал информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние сутки, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, за сутки, 11 февраля, в стране COVID-19 выявили у 47 человек. 

На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 663 человек (–1 508+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 137 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 526 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – шесть пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:29
68
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх