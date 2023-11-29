Контрафактную продукцию Chanel, Apple и Louis Vuitton выявили в Алматы

Контрафактную продукцию под видом товаров известных торговых марок на сумму более 15 миллионов тенге выявили в Алматы. За год возбуждено 34 административных дела. Об этом сообщили представители департамента юстиции на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Основные нарушения связаны с товарными знаками Chanel, Toyota/Lexus, Apple, iPhone, Zepter, Levi's, Louis Vuitton, SKF, Lego и Puma.

“В этом году департаментом возбуждено 34 административных дела. Из незаконного оборота изъято 16 107 единиц контрафактной продукции на общую сумму 15 243 971 тенге. За незаконное использование товарных знаков и сходных обозначений 28 лиц привлечены к административной ответственности”, - рассказал руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Алматы Еркебулан Жетписбаев.

Представители органов юстиции напомнили об ответственности за незаконное использование чужого товарного знака. Нарушителям грозят штрафы и конфискация товаров. Контрафактная продукция подлежит уничтожению.

Напомним, менее недели назад в Алматы уничтожили 700 единиц продукции с незаконно нанесёнными товарными знаками Lego и Toyota.