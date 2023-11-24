Контрафактные LEGO и автозапчасти уничтожили в Алматы

700 единиц контрафактной продукции на сумму 2,2 миллиона тенге уничтожили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Департаментом юстиции Алматы во исполнение постановлений специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям проведено публичное уничтожение 700 единиц продукции с незаконно нанесёнными товарными знаками Lego и Toyota (воздушные, топливные, масляные фильтры для легковых автомобилей)", - сообщил официальный представитель министерства юстиции РК Талгат Уали.

С начала года департаментом юстиции города по заявлениям правообладателей товарных знаков проведено 34 внеплановые проверки, изъято около 12 тысяч единиц контрафактной продукции на сумму более 11 миллионов тенге.

Постановлениями суда все правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 158 КоАП РК за незаконное использование чужого товарного знака в виде штрафа на сумму более 2,2 миллиона тенге.