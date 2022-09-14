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Контрабанду женских вещей на миллиард тенге пресекли на казахстано-китайской границе
На границе с Китаем задержана крупная партия контрабандных товаров на один миллиард тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.
Как объяснили в комитете, чтобы занизить таможенную стоимость товара предприниматели вместо "одежды" задекларировали его под видом "тканей".
"В сентябре текущего года на таможенном посту "Алтынколь-жол" департамента государственных доходов по области Жетісу при осуществлении таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса сотрудниками таможенного поста были задержаны шесть железнодорожных контейнеров с подозрением на перемещение контрабандных товаров", — сообщили в КГД.
При проведения досмотра сотрудники таможни обнаружили крупные партии контрабандных товаров. Это дублёнки, джинсы, куртки, женские кофты, пижамы, кожаные юбки. Указанные контейнеры направлялись из КНР в одну из стран ЕАЭС по процедуре таможенного транзита. По предварительным расчётам, таможенная стоимость незаявленного товара общим весом 137 тонн составила более одного миллиарда тенге.
Материалы дела переданы ДЭР по Жетысуской области для принятия процессуального решения в отношении грузополучателя.
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