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Ключи от новых карет скорой помощи вручили медикам Улытау
Торжественное вручение ключей от новых машин машин прошло на станции скорой медицинской помощи области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
Семь автомобилей скорой помощи были приобретены за счет республиканского бюджета.
Как отметил глава региона Берик Абдыгалиулы, в Улытау реализуется комплексный план социально-экономического развития области на 2022-2026 годы, который включает в себя 19 проектов в сфере здравоохранения, финансируемых из различных источников.
Так, для областной станции скорой помощи запланировано приобретение семи автомобилей скорой помощи и пяти реанимобилей, семи мобильных гаражных комплексов для машин скорой помощи и поликлиники Сатпаева.
Кроме того, медикам вручат ключи от четырёх автомобилей скорой помощи JAC и трёх машин скорой помощи "Газель-Некс" 2022 года выпуска.
"Обеспечение областной станции скорой медицинской помощи новыми автомобилями, несомненно, будет способствовать повышению качества медицинских услуг в регионе", — считает аким области.
Новые машины скорой помощи получили станции скорой помощи Жезказгана, Сатпаеваа, посёлка Жайрем города Каражал, Жанааркинского района, посёлка Жезды Улытауского района.Транспорт оснащён современным переносным медицинским оборудованием.
Фото: пресс-служба Минздрава РК
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