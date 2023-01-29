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Минздрав РК Сегодня, 10:58
158
Сегодня, 10:58
158
Фото: Минздрав РК

Ключи от новых карет скорой помощи вручили медикам Улытау

Торжественное вручение ключей от новых машин машин прошло на станции скорой медицинской помощи области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Семь автомобилей скорой помощи были приобретены за счет республиканского бюджета.

Как отметил глава региона Берик Абдыгалиулы, в Улытау реализуется комплексный план социально-экономического развития области на 2022-2026 годы, который включает в себя 19 проектов в сфере здравоохранения, финансируемых из различных источников.

Так,  для областной станции скорой помощи запланировано приобретение семи автомобилей скорой помощи и пяти реанимобилей, семи мобильных гаражных комплексов для машин скорой помощи и поликлиники Сатпаева.

Кроме того, медикам вручат ключи от четырёх автомобилей скорой помощи JAC и трёх машин скорой помощи "Газель-Некс" 2022 года выпуска.

"Обеспечение областной станции скорой медицинской помощи новыми автомобилями, несомненно, будет способствовать повышению качества медицинских услуг в регионе", — считает аким области.

Новые машины скорой помощи получили станции скорой помощи Жезказгана, Сатпаеваа, посёлка Жайрем города Каражал, Жанааркинского района, посёлка Жезды Улытауского района.Транспорт оснащён современным переносным медицинским оборудованием.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

 

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#Скорая помощь #машины #врачи #здравоохранение #Улытау
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:58
158
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