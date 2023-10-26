Китайское оборудование для аквариумов похищали алматинцы из грузовых вагонов

Двое жителей Алматинской области похищали из грузовых вагонов оборудование для аквариумов, водонагреватели, кондиционеры и электрические плиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Транспортные полицейские задержали двоих жителей Алматинской области. На станции Жетыген они неоднократно по предварительному сговору совершали кражи бытовой техники из грузовых вагонов, следовавших из Китая в Алматы.

По словам начальника департамента полиции на транспорте Бакытжана Малыбаева, они украли 43 оборудования для аквариумов, 14 кондиционеров, 114 водонагревателей и 63 электрические плиты на сумму более девяти миллионов тенге.

"По данному факту сотрудниками ЛУП на станции Алматы-1 проведено досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК “Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство", – резюмировал Малыбаев.

Также он добавил, что в пункте 3 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК предусмотрено ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.