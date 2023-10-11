Кирпичик в архитектуру будущей безопасности - политолог о Съезде лидеров мировых религий

Съезд лидеров мировых религий не может разрешить многолетний конфликт на Ближнем Востоке. Однако усадить за один стол представителей конфессий конфликтующих стран – уже большое достижение, считает политолог, исполнительный директор института парламентаризма при Управлении делами президента РК Жанар Тулиндинова.

Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с экспертом в кулуарах заседания секретариата Съезда мировых и традиционных религий в Астане.

"Что касается палестино-израильского конфликта. Если так задуматься, тут идёт только прикрытие религиозными лозунгами. Потому что суть конфликта – территориальные споры. Разменной монетой становятся религиозные радикалы, потому что они могут стать наиболее убойной силой конфликта", - отметила политолог.

Эксперт подчеркнула, что необходимо отделять псевдорелигию от любой истинной конфессии, которая всегда имеет ненасильственный характер.

"Об этом всегда говорится на съезде и в прошлогодней декларации было особо подчеркнуто. Эти ужасающие действия, которые совершаются с именем Аллаха на устах – это не религия, это, по сути, прикрытие для кровавого узла на Ближнем Востоке. Конечно, съезд не имеет такого мандата, чтобы разрешить эти конфликты, чтобы завтра вышла декларация съезда, и все тяжёлые многолетние конфликты разрешились. Это палестино-израильское противостояние длится с начала второй мировой войны", - отметила она.

Тулиндинова добавила, что 20 лет назад никто не мог себе представить, что можно будет усадить представителей конфессий конфликтующих стран за один стол.

"Астане это удалось. У нас есть авторитет в этой сфере, потому что в Казахстане ни одна религия не ущемляется. У нас светское государство, где в полной мере можно реализовать своё право на свободу совести, где живут в мире и согласии представители 18 конфессий. И это не просто слова, это действительно так. В Казахстане более трёх тысяч молебных домов – это мечети, синагоги, церкви и другие храмы. Наш вклад как ответственного члена международного сообщества в развитие мира и диалога – это проведение съезда. Его возможности ограничены, но это маленький кирпичик в архитектуру будущей безопасности", - сказала она.

Политолог также дала оценку проектам одобренной сегодня концепции съезда.

"Глава государства в прошлом году отметил, что эта площадка должна работать не только от съезда к съезду, продуктивная деятельность должна быть постоянно. В концепции затронуто много планов. Там было упомянуто участие в процедурах медиации – это не возбраняется. Допустим, это может касаться участия в переговорах по тому же палестино-израильскому конфликту. Также говорилось о проектах с участием молодых религиозных лидеров, региональных конференциях, образовательно-просветительских проектов, очень важных для молодёжи - там будет онлайн библиотека духовных знаний и докладов делегатов съезда", - сказала она.

Эксперт также высказалась о введении института послов доброй воли съезда.

"Я думаю, что это будет очень эффективный инструмент медиации. Послами доброй воли могут стать известные культурные деятели, артисты, спортсмены - люди, которые обладают авторитетом, имеют воздействие на молодёжь, и которые могут нести миролюбивые идеи съезда в своих странах", - отметила Жанар Тулиндинова.

Сегодня в Астане прошло XXI заседание секретариата Съезда мировых и традиционных религий, в котором приняли участие лидеры ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма и синтоизма из Египта, Азербайджана, Пакистана, Ирана, Израиля, Китая, Монголии, Японии, Индии и других стран. На мероприятии приняли концепцию развития съезда до 2033 года.

На духовном форуме представитель главного Ашкеназского раввина Израиля Жоель Адлер эмоционально выступил, призвав участников съезда не молчать о войне.