Форум молодых религиозных лидеров планируется провести в Астане - Ашимбаев

Необходимо активнее вовлекать молодёжь, женщин, людей с ограниченными возможностями в работу Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Об этом сказал председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев на XXI заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В предстоящие годы съезд продолжит усилия, направленные на укрепление межрелигиозного диалога. В то же время видим огромный потенциал в духовной дипломатии. Мировые лидеры, объединившись, могли бы внести огромный вклад в преодолении глобальных проблем современного мира, бедности, неравенства, способствовать прекращению воин и конфликтов, распространению культуры диалога и взаимоуважения. В концепции изложены механизмы продвижения миссии съезда на новом этапе", - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что предполагается углубление сотрудничества съезда с институтами ООН и другими международными структурами. Также по его словам, планируется вести институт послов доброй воли съезда, который может стать важным инструментом духовной дипломатии.

"В работу форума предполагается шире вовлекать молодёжь, женщин, людей с ограниченными возможностями. Планируется проведение форума молодых религиозных лидеров. Данная инициатива должна способствовать сохранению традиций и преемственности диалога духовных лидеров. Будем расширять сотрудничество с исследовательскими и образовательными структурами, шире вовлекать продвижение миссии съезда экспертное сообщество", - добавил он.

Таким образом, как отметил Ашимбаев, проект концепции предлагает системный взгляд на дальнейшую деятельность нашего съезда. Концепция должна заложить четкий вектор нашего форума на предстоящие годы.

В Астане проходит XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к участникам форума.