Я говорю с вами со слезами на глазах – представитель духовенства Израиля выступил в Астане

На заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проходящем сегодня в Астане, представитель Главного Ашкеназского раввина Израиля Жоель Адлер призвал глав конфессий не молчать о войне, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я говорю с вами с разбитым сердцем и слезами на глазах, думая о тысячах похорон невинных людей, которые в настоящее время происходят в Израиле, мужчин и женщин, детей, младенцев – жертв отвратительных террористических актов. Жизнь и будущее этих людей были разрушены", - сказал он.

Адлер рассказал о том, что происходило в Иерусалиме в прошлую субботу.

"Я был в Иерусалиме, чтобы отпраздновать еврейские праздники. И я хочу рассказать вам о своих впечатлениях в последний день этих фестивалей. В прошлую субботу где-то в семь часов утра меня разбудил шум сирен, который является признаком того, что нужно пойти в убежище, поскольку Иерусалим подвергся ракетным обстрелам. В убежище человек показал мне на своем телефоне фотографию молодого человека, который истекал кровью, беспомощно лежал на полу, и на него безжалостно наступали, пинали террористы и убийцы Хамаса. Я хочу, чтобы вы вкратце услышали о том, что мои еврейские братья и сестры, младенцы, больные и пожилые люди испытали в тот день в руках антисемитских жестоких террористов, которые совершили хладнокровные убийства отцов и матерей на глазах их невинных кричащих детей, а затем похитили этих детей в сектор Газа. Просто представьте, если бы это был ваш ребенок, ваши родители. Представьте себе пожилую бабушку, пережившую холокост", - отметил представитель духовенства Израиля.

Он подчеркнул, что виновники терактов презрительно злоупотребляют исламом и оскверняют имя Бога.

"Никакие религиозные учения не одобряют такое поведение. Осквернение Бога затрагивает все религии, всех сидящих в этом зале. Можем ли мы, лидеры разных конфессий, хранить молчание перед таким осквернением Бога и варварскими убийствами людей, созданных по образу божиему? Можем ли мы хранить молчание, когда снова видим картины повторяющегося Холокоста, когда людей убивают только по той причине, что они являются евреями?", - заявил Адлер.

Представитель Главного Ашкеназского раввина добавил, что он говорит не о политике, а о сохранении базовой человеческой морали и терпимости.

"Молчание было бы формой одобрения. Человечество не может себе позволить это. Лидеры религий! Наши обязанности, как духовных лидеров, обеспечить моральное достоинство и человечность. Мы не можем и не должны молча терпеть такую жестокость. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и выразите решительное осуждение на этом съезде", - заключил он.

Председатель сената парламента, руководитель секретариата Съезда Маулен Ашимбаев поддержал Адлера.