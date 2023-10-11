Лидеры мировых и традиционных религий намерены развивать духовную дипломатию
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В концепции развития Съезда мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы говорится о намерении лидеров мировых и традиционных религий развивать духовную дипломатию. Заместитель руководителя секретариата духовного форума, первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров рассказал об основных аспектах разработанного документа, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Как многие из вас знают, декларация, принятая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в сентябре 2022 года, поручила секретариату разработать Концепцию развития съезда на 2023-2033 годы. Мы подготовили проект такой концепции на ближайшее десятилетия. Мы тщательно учли предложения членов секретариата и интегрировали в проект концепции", - отметил он.
Вице-министр подчеркнул, что вместо излишней политизации при подготовке документа фокус сместили на усилия по укреплению диалога, стремлению к миру и сотрудничеству, продвижению духовно-моральных ценностей, сохранению религиозного и культурного разнообразия.
"Значительный раздел концепции посвящён реализации итогов всех съездов. Наше стремление заключается в том, чтобы превратить нашу диалоговую площадку в реальный механизм укрепления межрелигиозных связей на глобальном уровне", - сказал он.
Умаров добавил, что особое внимание в концепции уделяется вопросу развития возможностей духовной дипломатии.
"Об этом несколько раз говорилось на заседании нашей рабочей группы. Для повышения практической отдачи от инициатив съезда мы намерены ввести дорожную карту по реализации итоговых деклараций съездов. Мы также планируем учредить послов доброй воли, создать форум молодых религиозных лидеров, привлекать представителей съезда к посредническим и медиационным процедурам; а также реализовывать под руководством съезда исследовательские, образовательные и прочие проекты", - сообщил он.
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