Kazakhstan Paramount Engineering сорвало исполнение государственного оборонного заказа - Минобороны

В министерстве обороны отреагировали на провокационные высказывания в соцсетях о ситуации вокруг отечественного оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве пояснили, у кого и какую технику закупают, и заявили, что компания Kazakhstan Paramount Engineering (КПИ) сорвала исполнение государственного оборонного заказа, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами осуществляется плановое приобретение высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники, отвечающих требованиям ведения современных боевых действий. Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы армия оснащалась ВВТ отечественного производства, при условии соответствия заданным тактико-техническим требованиям", - отметили в ведомстве.

В 2017 году между министерством и КПИ подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий приобретение 274 единиц бронированных колёсных машин "Арлан" и 106 единиц "Барыс" до 2030 года. В документе сказано, что техника может быть куплена только после прохождения войсковых испытаний. Бронемашины "Барыс" опытную войсковую эксплуатацию не прошли. Заводом устраняются недостатки.

"В Вооружённых силах имеется 138 БКМ "Арлан" (110 единиц с боевым модулем и 28 – без боевого модуля). На 2022-2023 годы запланировано приобретение ещё 20 единиц БКМ "Арлан" (18 с боевым модулем и два без боевого модуля) с поставкой в 2023 году. Итого 158 единиц. При исполнении оборонного заказа в 2022 году КПИ установила на 10 БКМ "Арлан" боевой модуль нового образца "WSE", не принятого на вооружение согласно утверждённой процедуры. Тем самым КПИ сорвало исполнение государственного оборонного заказа, так как акт приёмки указанных 10 БКМ Вооружёнными силами не подписан", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что проведены демонстрационные испытания, с 11 сентября планируется опытная войсковая эксплуатация указанного боевого модуля в разных климатических условиях до конца 2023 года.

"По той же причине под угрозой срыва поставка в 2023 году 18 БКМ "Арлан", на которых также предполагается установка боевых модулей "WSE". По нашим данным, до настоящего времени не реализована на экспорт ни одна машина, что показывает её низкую конкурентоспособность. Кроме этого, ни одна из выпускаемых машин ТОО "КПИ" не способна преодолевать водные препятствия вплавь, бороться с бронеобъектами противника на больших дистанциях, действовать в период распутицы и в горной местности из-за низкой проходимости и устойчивости", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны РК.

Также стало известно, что с 15 по 30 мая была проведена третья опытная войсковая эксплуатация БКМ 8х8 "БАРЫС", по результатам которой установлено, что "недостатки по боевому модулю не устранены". По словам специалистов, это влияет на боевое применение техники по предназначению. Поэтому "Барыс" возвращен ТОО "КПИ".

"По огневой мощи БКМ "Барыс" сопоставима с БТР-82А. При этом её стоимость значительно выше (около миллиарда тенге) российской машины (около 400 миллионов тенге). БКМ "Барыс" не плавающая, усиленная бронезащита отрицательно сказалась на манёвренности и управляемости, скоростных характеристиках, габаритных размерах, что значительно ограничивает решаемые задачи", - отметили в Минобороны.

Ассоциация предприятий ОПК утверждает, что действия Минобороны в последние годы вредят отечественному ОПК. В министерстве прокомментировали и это.

"Считаем необходимым отметить, что, как и во всех странах мира, именно армия, исходя из возможных сценариев вооруженных конфликтов, оценки вероятного противника, боевого состава и требований документов по боевому применению Вооружённых сил, утверждённых Верховным главнокомандующим, определяет необходимые типы, виды вооружений и их количество, а задача оборонной промышленности – качественно и в срок обеспечить её потребности. Маркетинговые просчёты, проблемные взаимоотношения с банками второго уровня, управленческие решения по диверсификации производства, ремонту техники, финансовые и производственные споры хозяйствующих субъектов не являются предметом обсуждения для министерства обороны", - заявили в ведомстве.

В Минобороны также ответили на вопрос, как будут строиться отношения с ТОО "КПИ" в свете последнего Послания президента "Экономический курс Справедливого Казахстана".