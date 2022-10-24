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  • Казахстанцы завоевали три медали молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе в Испании
olympic.kz Сегодня, 10:48
131
Фото: olympic.kz

Казахстанцы завоевали три медали молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе в Испании

В финальный день Алишер Ергали и Асыл Айтакын принесли стране по бронзе вдобавок к уже добытому Даулетом Ергешем серебру.

Казахстан завоевал три медали на молодёжном чемпионате мира по вольной борьбе в Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В финальный день третьими стали Алишер Ергали и Асыл Айтакын.

Ергали завоевал бронзу в категории до 125 килограммов. Айтакын поднялся на третью ступень пьедестала в весе до 61 килограмма.

Таким образом, по итогам чемпионата в активе Казахстана три медали. Ранее серебро выиграл Даулет Ергеш.

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#борьба #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:48
131
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