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  • Даулет Ергеш завоевал серебро молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе в Испании
olympic.kz Сегодня, 14:57
125
Фото: olympic.kz

Даулет Ергеш завоевал серебро молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе в Испании

В решающей схватке казахстанец встретился с грузинским спортсменом Владимери Гамкрелидзе.

Казахстанский борец вольного стиля Даулет Ергеш завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира в Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Даулет Ергеш дошёл до финала в весовой категории до 79 килограммов. В решающей схватке казахстанец встретился с Владимери Гамкрелидзе из Грузии.

Соперник одержал победу со счетом 5:3.

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#борьба #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:57
125
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