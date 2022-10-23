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Сегодня, 14:57
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Даулет Ергеш завоевал серебро молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе в Испании
В решающей схватке казахстанец встретился с грузинским спортсменом Владимери Гамкрелидзе.
Казахстанский борец вольного стиля Даулет Ергеш завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира в Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.
Даулет Ергеш дошёл до финала в весовой категории до 79 килограммов. В решающей схватке казахстанец встретился с Владимери Гамкрелидзе из Грузии.
Соперник одержал победу со счетом 5:3.
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