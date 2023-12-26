Казахстанцы стали чаще брать потребкредиты
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Количество потребительских кредитов, оформляемых казахстанцами, увеличилось на 27% в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
В ноябре банки выдали казахстанцам кредитов на сумму 1,39 трлн тенге. В целом по всем продуктам показатель вырос на 12% по сравнению с октябрем. Однако некоторые сегменты показывают падение: ипотека на 4%, кредитные карты – на 10%.
"Средняя сумма выдачи по всем типам продуктов составила 289,8 тыс. тенге. Она незначительно выросла по сравнению с октябрем, но оказалась на 5% ниже, чем год назад. Сказалось падение среднего показателя для ипотеки на почти 4% до 15 млн тенге", - говорится в сообщении.
Основной прирост с начала года обеспечен за счет потребкредитов без залога.
"В этом сегменте рост с 1 января составил 27%, объем займов достиг 9,38 трлн тенге. Тут займы распределены очень неравномерно: почти половина этой суммы приходится всего на 10% заемщиков", - пояснили в бюро.
Кроме того объёмы займов в автокредитовании выросли с 1 января на 57%, до 2,38 трлн тенге. Число заемщиков выросло на 27% до 416 тыс.
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