Казахстанский боец наилегчайшего веса возглавит Octagon 39 в Алматы

Фото: instagram/aza.maksum

Турнир по смешанным боевым искусствам Octagon 39 пройдёт 21 января. Возглавит его казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Соперником организаторы назвали бразильца с рекордом 8-0.

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Такой рекорд в весе Азата только у одного бразильца — Фабрицио Нунеса, но официального объявления ещё не было.

25-летний Фабрицио последний бой провел 3 сентября, досрочно выиграв у боливийца Альваро Кироги в первом раунде. Шесть поединков из восьми Нунес завершил в первых раундах, а ещё два дошли до решения.

27-летний Азат свой последний бой провел 11 июня, когда одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Аланом Габриэлем. После этого Азат должен был перейти в UFC, но помешала травма руки.