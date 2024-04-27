Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий

Отечественные товаропроизводители получили преимущество при участии в закупках субъектов естественных монополий. Соответствующая работа проведена госорганами в рамках исполнения поручений главы государства и руководства Правительства РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

На сегодняшний день внесены изменения в законодательные акты в сфере естественных монополий, которые наделяют отечественных производителей преимуществом перед другими участниками закупок в виде условного уменьшения цены на 10%. Это касается поставок необходимых товаров для учреждений тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

"Данные поправки призваны стимулировать отечественных производителей материалов, оборудования и иной продукции участвовать в конкурсах коммунальных предприятий. Учитывая, что в настоящее время в Казахстане проводится полномасштабная работа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, появляется стабильный долгосрочный спрос на соответствующие товары. Это открывает новые перспективы для отечественного бизнеса. Стоит отметить, что все закупки субъектов естественных монополий осуществляются в электронном формате на отведенных для этого торговых площадках. Большая часть субъектов естественных монополий, являющихся коммунальными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора, осуществляют закупки в рамках законодательства о государственных закупках и правил фонда Самрук-Қазына", — пояснили в ведомстве.

Введённые поправки в законодательные акты в сфере естественных монополий регламентирует порядок закупок частных субъектов естественных монополий.

При этом базовые субъекты естественных монополий (частные), на которых распространяются нововведенные поправки, в 2023 году закупили товары на общую сумму более 93 млрд тенге. Из них у отечественных производителей на сумму более 26 млрд тенге, у импортных производителей на сумму более 66 млрд тенге.

Благодаря введению данной нормы в текущем году планируется повысить долю отечественных товаропроизводителей в закупках субъектов естественных монополий.

Работа по дальнейшей комплексной поддержке и развитию отечественного производства находится на контроле Правительства РК.