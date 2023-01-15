Казахстанская биатлонистка остановилась в шаге от медали Универсиады

Фото: sports.kz

На Универсиаде-2023 в американском Лэйк-Плэсид у биатлонисток прошла индивидуальная гонка на 12,5 километра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Женскую сборную Казахстана представляли Полина Егорова, Арина Крюкова, Алина Скрипкина, Кристина Титиевская, Надежда Пивоварова и Ксения Долгополова.

Лучший результат из них показала Полина Егорова — она финишировала четвёртой, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. "Золото" выиграла канадка Шайла Руссо, серебряной призеркой стала полька Барбора Скробишевска, "бронзу" завоевала чешка Тереза Яндова.

Биатлон. Женщины

Индивидуальная гонка. 12,5 км.

1. Шайла Руссо (Канада) — 42:52.9 (1+0+0+1)

2. Барбора Скробишевска (Польша) — +48.4 (1+0+0+1)

3. Тереза Яндова (Чехия) — +53.7 (0+2+0+1)

4. Полина Егорова (Казахстан) — +2:10.7 (0+1+0+1)

12. Кристина Титиевская (Казахстан) — +4:25.1 (1+1+2+1)

14. Арина Крюкова (Казахстан) — +4:46.1 (1+1+2+1)

22. Надежда Пивоварова (Казахстан) — +5:42.1 (0+1+0+3)

32. Алина Скрипкина (Казахстан) — +7:14.1 (1+1+2+2)

35. Ксения Долгополова (Казахстан) — +9:16.3 (1+1+0+2).

Напомним, ранее Казахстан завоевал первое "золото" на Универсиаде-2023. Медаль для сборной страны добыл биатлонист Вадим Куралес в индивидуальной гонке на 15 километров.